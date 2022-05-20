По данным Запада, первой надорвётся европейская экономика, второй – американская

Новости Украины

Затягивание, углубление и расширение конфликта на Украине Западом рассчитано на подрыв российской экономики для того, чтобы Россия повторила путь СССР.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв live» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы пытаются на нас оказывать максимальное экономическое давление. Поэтому все их планы рассчитаны на затягивание конфликта, на расширение конфликта, на углубление конфликта, чтоб, в конечном итоге, российская экономика надорвалась. Чтобы это нанесло удар по социальной сфере, и чтобы Российское государство повторило путь СССР. Пока что у них получается плохо, потому что по их собственным данным, первой надрывается европейская экономика, второй – американская, а уж потом, может быть, когда-нибудь – российская. Но до этого они не доживают, поэтому «потом» их в таком контексте не интересует», – объяснял Ищенко.

Но он предсказал, основываясь на действиях, которые предпринимает Запад, что западные кураторы планируют передать Украину России, полностью разрушенную с голодными и холодными людьми.

«Судя по тому, с какой скоростью с Украины вывозится продовольствие, я полагаю, что там тоже может всё сложиться не лучшим образом», – отметил он.

«Да, на Украине это может быть, потому что это вписывается в их стратегию, они понимают, что им придётся откатываться до какой-то границы. А всё, что нам остаётся – должно быть разрушено, изничтожено под ухнарь. Люди должны быть голыми, холодными и со всей разрушенной инфраструктурой», – согласился ведущий политолог Дмитрий Куликов.

«Либо кормите, либо получайте соответствующий эффект, – добавил Ищенко. – Из такого кризиса не предполагается выход за один год. Даже, если завезли посевной материал или ГСМ, посеяли, убрали, то всё равно, с учётом тотальной разрухи и значительного сокращения населения, в том числе эмиграции, эмигрируют в основном рабочие руки, даже при благоприятных условиях, выход с абсолютно кризисных ситуаций на украинских территориях, предполагает минимум два-три года».

«Я не имею в виду начало процветания, а выход на стабильность, когда ты понимаешь, что завтра не наступит голод, будут товары, работа. Они рассчитывают на то, что два-три года население будет находиться в подвешенном состоянии. Это очень серьёзно давит на нервную систему, когда люди не знают, что завтра будет с ними, с их детьми. Это приводит к негативной реакции на власть. А поскольку украинская власть уйдёт, а придёт российская, то и вопросы уже будут задавать не Зеленскому, будут задавать местным военно-гражданским администрациям, как дальше жить будем», – заключил эксперт.