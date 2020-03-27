По всей России – запрет на бронирование гостиниц: Что говорят отельеры Крыма

27.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил остановить по всей России на период с 28 марта до 1 июня бронирование мест в отелях, базах отдыха, санаториях, гостиницах и других средствах размещения, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Соответствующий документ глава правительства подписал сегодня ночью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Крымский турбизнес готовится к тяжелым последствиям, заявила в комментарии «ПолитНавигатору» начальник комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Крыма Наталья Мальгина.

«Да, это сильно ударит по турбизнесу, но при этом я считаю, что это абсолютно разумная мера. Если мы выбираем между тем, будем ли мы жить плохо, или мы умрем, то лучше выбирать, что будем жить плохо.

На сегодняшний день есть рекомендации для Крыма, у нас нет жесткого исключения возможностей – все, кто провел бронирования на этот период, нет запрета на прием. Просто сейчас нам рекомендовали сократить количество брошюровок и не принимать их до первого июня.

Те бронировки, которые есть, они будут работать. Они в последнее время повышались. Я сама занимаюсь организацией мероприятий и могу сказать, что нынешние меры однозначно очень тяжело скажутся на бизнесе. Но это касается абсолютно всех. Давайте смотреть на ситуацию, уже не живясь своим личным карманом, просто думать о безопасности», – заявила Мальгина.

Владелец ялтинского санатория имени Кирова, экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев назвал меры правительства малоэффективными. По его мнению, те, кто хотел отдохнуть в Крыму, вместо отелей и санаториев теперь просто выберут частный сектор.

«Сейчас в Ялте, Севастополе и других курортных городах резко выросло количество броней в частных квартирах. Люди уезжают из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Может быть, и правильно, что приезжают сюда, потому что крымская сосна, крымский воздух убивали даже палочку Коха, Чехов тут лечился. Надеемся, что с коронавирусом тоже ситуация будет лучше. Тут больше солнца, больше лета, чистый воздух. Люди выезжают из городов и, судя по всему, будут размещаться в частном секторе, потому что все гостиницы и санатории будут закрыты. Насколько это лучше для эпидемиологической ситуации – большой вопрос. Запретить людям приезжать в Крым, сдавать жилье – это просто невозможно. Но так они хотя бы находились под медицинским присмотром, уходом и круглосуточным наблюдением в объектах централизованного размещения, а как будет теперь – большой вопрос», – отметил Царев.