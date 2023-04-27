Почему ФРС США не ездит в Давос

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл пренебрежительно отозвался об Экономическом форуме в Давосе.

Нелестную оценку мероприятию он дал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, которые позвонили ему от имени президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, представители ФРС никогда не посещают Давос. Мы называем его гламурным. Там много людей с большим состоянием, очень богатых людей с частными самолетами и тому подобным. Я знаю многих людей там. Там участвует Кристин Лагард и другие центральные банкиры, но мы не участвуем. Я думаю, что это интересная группа людей. Там вы встретите многих лидеров мирового бизнеса и государств. Я думаю, стоит поучаствовать один или два раза. Но там есть своего рода клеймо, связанное с… Это не лучшее место для ФРС», – сказал Пауэлл.

Экономист Михаил Хазин полагает, что представители ФРС не ездят в Давос, потому что не хотят быть атакованы гламурными попрошайками.

«Дело в том, что Пауэлл человек, который реально определяет правила, но у него нет золотых часов за 300 тыс долларов. По этой причине ему неудобно там показываться. Он прекрасно понимает, что все эти люди будут бегать вокруг него и кричать: дай мильон. Вокруг руководства европейских центробанков никто бегать не будет, потому что чтобы европейский банк дал кому-то миллион, он должен получить санкцию в Вашингтоне у ФРС. В этом смысле руководство ФРС всегда держит дистанцию. Все нувориши и даже наследственные капиталисты пусть там тусуются, а мы тут будем определять, по каким правилам вы будете работать», – сказал Хазин.