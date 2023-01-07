Почему Путин на рождественской службе был в одиночестве

Михаил Рябов.  
07.01.2023 02:19
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия


Российский президент Владимир Путин, вопреки вбросам с украинской стороны о подготовке визита в Донецк, не стал покидать Москвы. Глава государства посетил рождественскую службу в Благовещенском соборе Кремля. Традиционно этот храм считался домовым великокняжеской семьи, а настоятель Благовещенского собора был духовником царя.


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Комментаторы обратили внимание, что на кадрах с богослужения Путин стоит в одиночестве, если не считать священников. Работающий на украинские спецслужбы из-за угрозы высылки из ЕС блогер Анатолий Шарий даже заявил, что наблюдает подобное впервые.

На самом деле, по всей видимости, отсутствие других верующих в храме связано с карантинными ограничениями, которые президент соблюдает еще со времен пандемии. В прошлом году в Ново-Огарево Путин также был на богослужении один.

Впрочем, российский журналист Дмитрий Борисенко увидел в кадрах праздничной службы политический знак:

«Ждём полной смены элит… Это очень четкий знак именно окружению».

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