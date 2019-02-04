Почему у Порошенко нет шансов

04.02.2019, Киев, Владимир Гладков

У Петра Порошенко – безвыходная ситуация накануне президентских выборов. Об этом в эфире YouTube-канала «Topinform» заявил политтехнолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате томос-тура и всех этих действий, рейтинг у него вырос незначительно. Прирост за счёт того, что многие люди определяются, и поэтому у всех лидеров рейтинг подрастает…

Проблема Порошенко очень напоминает проблему Януковича весной-летом 2013 года, когда рассчитывали, что обойдётся без Майдана. И проблема в том, что у всех оппонентов Януковича был перетекающий электорат. В смысле кого хочешь можно задавить, электорат переходит к другому, но практически не переходит Януковичу.

То же самое у Порошенко. Да, у него есть какой-то свой электорат, но, по большому счёту… Если во второй тур выйдет Тимошенко – большая часть от Зеленского перейдёт к ней. Если во второй тур выйдет Зеленский – большая часть избирателей от Тимошенко перейдёт к нему», – резюмировал политтехнолог.