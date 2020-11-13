«Под мои гарантии» – Тихановская назначила цену за голову Лукашенко

13.11.2020, Москва, Елена Острякова

Сбежавшая в Литву самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская объявила «Народный Трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки».

Об этом она написала в своих соцсетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, Светлана Тихановская, вместе с Народным Антикризисным Управлением объявляю Народный Трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее. Вы нарушили закон, и вы боитесь правосудия. Но время правосудия пришло», – написала Тихановская.

Начать она предлагает с нейтрализации «идеологов и пособников режима». Она призывает сторонников «собирать и проверять доказательства преступлений режима».

«Каждый гражданин имеет право захватить и принудительно доставить в орган власти лицо, застигнутое при совершении преступления или попытке скрыться после его совершения. Это касается не только Александра Лукашенко, но и всех, чьи преступления будут засвидетельствованы народом.

Помощь в захвате главных преступников будет вознаграждена амнистией либо серьезным смягчением ответственности за совершенные ранее преступления», – пишет Тихановская.

Сотрудников силовых структур она призывает «конфиденциально и безопасно» предоставлять видео и другие свидетельства исполнения или участия в исполнении «преступных приказов».

«Каждый, кто это сделает, под мою гарантию может рассчитывать на амнистию либо смягчение уголовной ответственности», – написала Тихановская.

После «сбора данных» 20 декабря пройдет «самый массовый марш».