Под требование о допросе Зеленского Рада утвердила промежуточный отчет по «вагнеровцам»

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Новости Украины

Верховная рада большинством голосов поддержала промежуточный отчет временной следственной комиссии по делу с задержанием «вагнеровцев».

Постановление будет направлено в Генпрокурору, СБУ и ГБР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно документу, временная следственная комиссия (ВСК) установила, что было сделано всё необходимое для экстрадиции задержанных «наемников» с территории Белоруссии, но подготовка соответствующих документов для экстрадиции началась уже после того, как «вагнеровцы» были задержаны в на белорусской территории. Это привело «к потере времени и могло негативно повлиять на результаты попыток экстрадиции в рамках механизмов международного правового сотрудничества для привлечения этих лиц к ответственности».

В постановлении предлагалось направить полугодовой отчет ВСК за проделанную работу в Генпрокуратуру, СБУ и ГБР для рассмотрения и соответствующего реагирования. Также документом рекомендовано генпрокурору взять на отдельный контроль уголовные производства по расследуемым вопросам.

От лица партии «Европейская солидарность» резко раскритиковала инициативу депутат Ирина Геращенко. По её словам, спецслужбам следует немедленно допросить Зеленского и Ермака.

«Единственный человек, который нарушал закон о гостайне, это был Зеленский, который во время своего пресс-перфоманса вылил всё, что знал и не знал. После этого, если в стране действительно есть ГБР, СБУ, НАБУ, должны были бы допрошены как Зеленский, так и глава его офиса. Но в результате – криминальные дела, где фигурирует не руководство государства и причастные к дискредитации разведки, а украинские журналисты Бутусов, Соколова и другие. Всё с ног на голову», – заявила Геращенко.

Она призвала немедленно создать «настоящую» временную следственную комиссию, где не будет конфликта интересов.

«Следственная комиссия – это инструмент оппозиции, и возглавлять её человек, который живёт на Банковой и получает там указания, абсолютно не может. А «слуги», которые входят в эту ВСК, уже должны давать показания за дискредитацию украинской разведки спецслужбам. Мы требуем допросить Зеленского, Ермака и всех присутствовавших на злополучном совещании, и создать реальную ВСК, которую должна возглавить оппозиция», – подчеркнула депутат.

Тем не менее, в ходе голосования постановление поддержал 251 депутат. Против – ОПЗЖ, «Голос» и «Евросолидарность».