Поддерживать тяжело, бросить жалко. Украина не останется без западной помощи

В ЕС наконец-то обнародовали порожденный в муках кулуарного творчества мегапроект документа о долгосрочных обязательствах по поддержке Украины. Именно его обсуждали Зеленский с главой Евросовета Шарлем Мишелем во время вчерашнего блиц-визита последнего в Киев, ведь на пути у этого документа долгий и тернистый путь согласований в рамках принятого в ЕС сложного механизма коллективного одобрения всеми 28-ю странами-членами. И правильная подача, и пиар документа во многом являются залогом его успешного принятия.

На этой неделе программу будут обсуждать с послами стран ЕС, а в следующем месяце – с лидерами «Большой семерки». Bloomberg приводит восемь блоков основных обязательств перед Киевом, которые предлагает взять на себя ЕС:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

1.Предсказуемый, эффективный, устойчивый и долгосрочный механизм предоставления Украине военной техники. 2.Подготовку украинских вооруженных сил. 3.Расширение сотрудничества с украинской оборонной промышленностью для наращивания потенциала и согласования стандартов. 4.Укрепление способности Украины противостоять кибернетическим и гибридным угрозам, а также дезинформации. 5.Поддержку усилий Украины по разминированию и решение проблемы загрязнения от использования взрывчатых веществ. 6.Оказание помощи Украине в проведении реформ, связанных с процессом вступления в ЕС. 7.Поддержка усилий страны по переходу к энергетике и обеспечению ядерной безопасности. 8.Обмен разведывательными данными и спутниковыми снимками.

В документе также говорится, что поддержка поставок оружия будет по-прежнему осуществляться через Европейский фонд мира. Кроме того, члены «Большой семерки» начали собственные двусторонние переговоры с Украиной о гарантиях безопасности последней, как и было оговорено на крайнем саммите НАТо в Вильнюсе.

В частности, такие переговоры с Киевом уже ведут немцы. Конечно, это в некотором роде эрзац полноценного членства в НАТО и совсем не то, чего в идеале ждали от европейцев у Зеленского, однако в европейских столицах не стеснены политическим цейтнотом и руководствуются тем резоном, что мечты об Украине в границах 1991 года сейчас вещь недостижимая, а потому в ближней исторической перспективе ими придется пожертвовать ради достижения более прагматичных кипиай.

Со своей стороны, Украина обязалась продолжить ряд требуемых Западом реформ, в том числе в правоохранительной и судебной системе, а также в секторах безопасности и обороны.

Остается проблемой анонсированный первоначально план ЕС по выделению 20 млрд евро в течение четырех лет на закупку оружия для Киева. Он рискует сорваться. Некоторые страны-члены, включая Германию, не смогли договориться об условиях, хотя и эта проблема решаема. Скептики надеются договориться о выделении Киеву 5 млрд евро на следующий год с последующими обязательствами по продолжению поддержки.

Еще одним проблемным звеном в этой цепи является позиция Венгрии, которая считает необходимым сначала обсудить общую стратегию предоставления помощи Киеву. В эти дни в Венгрии начался консультативный общенациональный опрос на тему увязки дальнейшей помощи Украине от ЕС с разблокированием европейских средств для самой Венгрии.

Один из 11 вопросов, заданных избирателям в ходе плебисцита, звучит так: «Брюссель хочет еще больше денег для поддержки Украины. Мы не должны платить больше на поддержку Украины, пока не получим причитающиеся нам деньги».

Ожидается, что обсуждение украинского вопроса продлится до начала января. Все это время европомощь Киеву будет находиться в подвешенном состоянии. Другие вопросы венгерского национального опроса касаются ограничения планов ЕС по предоставлению Украине новых вооружений, денег и возможностей вступления в ЕС, а также прекращения импорта украинского зерна. Избиратели могут ответить на вопросы письменно или через интернет.

И хотя итоги опроса не имеют силы закона и не обязывают венгерские власти ни к чему, они все же в умелых руках Орбана станут весомым аргументом в отстаивании того, что официальный Будапешт считает своим национальным интересом. В частности, по вопросам общеевропейских антироссийских санкций, убирая из них те, которые невыгодны и выторговывая право на особые исключения для себя любимых, как это уже произошло в вопросе нефтегазового бойкота России, от участия в котором венгры, по сути, уклонились, выбив себе отдельную ветку прокачки углеводородов из РФ по льготной цене.

В Будапеште рассчитывают и на то, что украиноскептическая кампания заставит официальный Киев стать сговорчивее по вопросу обеспечения прав закарпатских венгров, которые, по словам Орбана, в советское время были защищены лучше, чем при независимой Украине.

Беглый анализ обнародованных благопожеланий ЕС свидетельствует о готовности Брюсселя к любому повороту украинского сюжета – от того или иного варианта «заморозки» до длительной войны на истощение. Ждать от европейцев отказа от поддержки Украины как минимум наивно, хотя доноры Киева и надеются на переход реципиентов на хотя бы частичную самоокупаемость. «Украинская зима» будет долгой, чем бы не завершилась намечающаяся сейчас драка за власть в Киеве.

И в этом смысле после ожидаемого переизбрания Путина весной-2024 российскому начальству предстоит сделать мучительный выбор, от которого оно последовательно уклоняется и который оттягивает последние полтора года. Если СВО и дальше будет идти в том же формате как сейчас – то есть как совокупность ситуативных тактических маневров и решений без ясного и четкого по срокам стратегического целеполагания, Россию на украинском направлении в дальней перспективе не ждет ничего хорошего.

Тем более, что из-за океана тоже идут не очень позитивные сигналы отечественным ждунам перезагрузки на Капитолийском холме и второго пришествия в Белый дом дедушки Твитлера. The Associated Press приводит результаты сделанного по заказу агентства опроса, согласно которому среди республиканцев растёт число сторонников помощи Украине. А ведь именно на их нынешней украиноскептической позиции зиждется расчет отечественных адептов «заморозки».

На 10% меньше опрошенных сторонников республиканской партии стали считать, что «США слишком много тратят на Украину» (59% в ноябре по сравнению с 69% месяц назад). Сокращается и общее число таких граждан среди сторонников обеих партий. Сегодня такого мнения придерживаются 45% всех опрошенных по сравнению с 52% месяц назад.

Более трети (38%) взрослого населения США говорят, что текущие расходы составляют «примерно правильную сумму», что немного выше, чем в прошлом месяце (31%). Среди республиканцев почти трое из десяти (29%) считают, что текущие расходы примерно правильные, по сравнению с 20% в прошлом месяце.

Около половины населения (48%) одобряют предоставление Украине оружия (57% среди демократов, 42% среди республиканцев).

О чем говорят эти цифры? О том, что набравший скорость локомотив не остановить голыми руками по щучьему велению, как бы кому-то не была симпатична эта русская сказка. Элиты США сделали свой выбор и будут методично идти к нему, неважно какими дорогами – через эскалацию или через заморозку.

Россия же должна противопоставить этому не инфантильные ожидания смены вех за океаном («Запад одумается»), а собственную достижимую в обозримые сроки, внятную и целостную пошаговую стратегию финализации украинского конфликта на условиях, выгодных РФ. Пока что в рассуждениях наших публичных «говорящих голов» такого четкого плана не видно. Мечты о скором падении Львова и втором форсировании Днепра – ко второй годовщине начала СВО по-прежнему выглядят мечтами.