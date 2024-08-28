«Пока этого не сделали враги»: Медведев предложил уже сейчас снимать фильмы о героях СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мемориальных досок и топонимов в честь героев СВО недостаточно – необходимо снимать о них фильмы. Об этом на встрече с участниками СВО – кандидатами от «Единой России» на выборах разного уровня заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Действительно. Памятники героям СВО должны быть. И программа такая есть. Есть участники боевых действий, наши герои, и задача властей – увековечить их память. Это не должны быть просто мемориальные доски, или даже присвоение имени какому-то учебному заведению или предприятию. Этого мало», – сказал Медведев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Нужно делать гораздо более серьёзную работу – снимать фильмы. Некоторые наши крупные кинематографисты говорят, что не готовы снимать. Потому что каждая тема должна отстояться, вот через десять лет можно. Но время сейчас настолько быстрое, что снимать фильмы и писать книги нужно прямо сейчас, а не через 10-15 лет. Тем более, что наши враги тоже не спят – они будут выпускать свои произведения, будут снимать фильмы», – добавил он.