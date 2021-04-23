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23.04.2021, Севастополь, Виктор Орлов
 
Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь
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Полиция в Севастополе не дала коммунистам протестовать против памятника примирения участников Гражданской войны


Полиция в Севастополе отсекла группу молодых людей с красными флагами и в головных уборах-буденовках, которые намеревались вечером в четверг провести акцию протеста против открытия монумента примирения участников Гражданской войны.

Потешные большевики после переговоров по телефону (очевидно, с руководством местной ячейки КПРФ) от попыток прорваться к месту церемонии отказались и ограничились фотографией для отчета на фоне памятника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Само открытие прошло с участием советника президента Александра Мединского и вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Торжество широко не анонсировалось – очевидно, из-за критического отношения КПРФ к идее установки памятника. Вокруг монумента к началу церемонии был установлен кордон военных и правоохранителей. Доступ всех желающих к новому монументу стал возможен лишь после отъезда вип-гостей.

Новый памятник расположен на противоположном берегу Карантинной бухты от заповедника Херсонес Таврический. Специально для церемонии в море в строй были выведены два сторожевых корабля Черноморского флота, парусник, а также старейшее спасательное судно ВМФ «Коммуна», которое было введено в строй еще в царской России и до сих пор остается на службе, пройдя, в том числе, и через события Гражданской войны.


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