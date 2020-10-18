18.10.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Колониальная демократия, Политика, Украина
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Политик: Следующим этапом оккупации Украины будет замещение населения


Колониальная политика Запада отнюдь не осталась в далеком прошлом, а по-прежнему практикуется, изменились лишь технологии захвата территорий, ресурсы которых затем выкачиваются, а коренное население уничтожается.

Наглядным примером является нынешняя Украина, рассуждает в своем блоге экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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«По плану США, Украина должна развиваться по типу латиноамериканских аграрных экономик с низким уровнем образования и повсеместной нищетой», – утверждает политик.

Журавко напоминает, что к моменту распада СССР Украина была одной из самых экономически развитых республик.

«В Украине на тот момент было население – одно из самых высоко грамотных в мире! Были сильнейшая наука, образование, промышленность, производство, аграрный сектор! Были самые передовые авиационные, космические производства и технологии. И вот все это, через механизмы лживой и коварной приватизации перевели из общенародной собственности в частную, и сразу после этого все распилили на металлолом! А ради чего? Ради того, чтобы лишить Украину суверенитета, собственного могущества, и завоевать ее огромный рынок для сбыта продукции произведенной в том же Евросоюзе и США!» – полагает экс-депутат.

По его мнению, уничтожение конкурирующей промышленности и захват рынка – не последний этап плана Запада. Дальше Украину ждет замещение населения.


«Перевели когда-то сильнейшую республику могучего СССР, в деградирующий, быстро вымирающий регион, население которого также вскоре будет заменено на мигрантов из других континентов и стран», – прогнозирует Журавко.

«Как видим, технологии захвата стран меняются, а цели грабежа порабощенных стран остаются  прежними», – констатировал он.

Журавко полагает, что единственный путь спасения – «скорейшее освобождение от страшных и жестоких колонизаторов». Для этого необходима «освободительная борьба и дальнейшее развитие Украины в составе своих исторических союзников и единомышленников».

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