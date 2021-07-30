«ПолитНавигатор» запустил прослушивание новостей

30.07.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

«ПолитНавигатор» запустил возможность прослушивания материалов, публикуемых на сайте. Озвучивание осуществляется при помощи робота «Яндекса», доступно для посетителей десктоп и мобильной версии, и абсолютно бесплатно для слушателей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Сейчас новая функция работает в тестовом режиме. После нажатия кнопки «прослушать» может возникнуть пауза на несколько секунд – в это время текстовое сообщение переводится в аудиофайл. В ближайшее время программисты добавят возможность запуска начитки новостей по «горячей кнопке», а также рассылку аудио-версий материалов в Telegram-канал. Читатели (а теперь уже и слушатели «ПолитНавигатора») могут оставлять свои отзывы и предложения по развитию нового сервиса в комментариях к этому сообщению.