30.07.2021, Москва, Михаил Рябов
 
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«ПолитНавигатор» запустил прослушивание новостей

Новости Украины«ПолитНавигатор» запустил возможность прослушивания материалов, публикуемых на сайте. Озвучивание осуществляется при помощи робота «Яндекса»,...

«ПолитНавигатор» запустил возможность прослушивания материалов, публикуемых на сайте. Озвучивание осуществляется при помощи робота «Яндекса», доступно для посетителей десктоп и мобильной версии, и абсолютно бесплатно для слушателей.

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Сейчас новая функция работает в тестовом режиме. После нажатия кнопки «прослушать» может возникнуть пауза на несколько секунд – в это время текстовое сообщение переводится в аудиофайл.

В ближайшее время программисты добавят возможность запуска начитки новостей по «горячей кнопке», а также рассылку аудио-версий материалов в Telegram-канал.

Читатели (а теперь уже и слушатели «ПолитНавигатора») могут оставлять свои отзывы и предложения по развитию нового сервиса в комментариях к этому сообщению.



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