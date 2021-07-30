«ПолитНавигатор» запустил прослушивание новостей

«ПолитНавигатор» запустил прослушивание новостейНовости Украины
«ПолитНавигатор» запустил возможность прослушивания материалов, публикуемых на сайте. Озвучивание осуществляется при помощи робота «Яндекса», доступно для посетителей десктоп и мобильной версии, и абсолютно бесплатно для слушателей.
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Сейчас новая функция работает в тестовом режиме. После нажатия кнопки «прослушать» может возникнуть пауза на несколько секунд – в это время текстовое сообщение переводится в аудиофайл.
В ближайшее время программисты добавят возможность запуска начитки новостей по «горячей кнопке», а также рассылку аудио-версий материалов в Telegram-канал.
Читатели (а теперь уже и слушатели «ПолитНавигатора») могут оставлять свои отзывы и предложения по развитию нового сервиса в комментариях к этому сообщению.
Спасибо!
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