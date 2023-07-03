Половину украинской зарплаты белорусские наемники отдают на общак

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Белорусские наемники получают в ВСУ порядка тысячи долларов в месяц, но при этом вынуждены за свой счет заправлять машины, покупать экипировку и оружие.

Об этом ютуб-каналу «Жизнь-малина» рассказал самый медийно раскрученный белорусский боевик, воюющий на Украине Игорь Янков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть машины, на которых мы ездим. Мы их чиним. И заправка. Бывает государственная заправка, но многие машины, которые есть, ты не заправишь. А ездить нужно каждый день. Мы договорились, что оставляем определенную сумму каждый месяц для жизни, а остальное закидываем в общее, чтобы заправлять наши машины, чинить их, снимать жилье, покупать провизию, что-то ремонтировать. Это жизнь коллектива», – сказал Янков.

По его словам, скидывать приходится по 500 долларов в месяц. При этом наемник похвастался американским шлемом Ops-Core за 3 тысячи долларов и автоматом, на которые он прикупил насадки на 4 тысячи долларов.

Такие траты Янков смог себе позволить после боев под Артемовском, где платили почти 4 тысячи долларов в месяц.

«Люди думают, мы получаем 100-150 тысяч гривен. Они в сказочных замках летают. Это не американская армия, не частная военная компания. Военные себя там чувствуют реально классно. Я не воюю за деньги и не думаю, что в Украине есть такие люди. Здесь не платится то, что должно платиться. Тип в Бахмуте сидит, получает 140 тыс гривен. По нему ежедневно прилетает ху… туча. Если вы все такие умные, идите посидите. А потом оцените, класно так 140 тыс заработать», – сказал Янков.

Из его рассказа осталось неясным, приходится ли украинским солдатам платить за сухпайки, но получают ВСУ их из США и Франции.