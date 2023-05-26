Польша заманивает Молдову в НАТО обещая членство в ЕС

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Молдова имела бы больше шансов вступить в ЕС, если бы сначала стала членом НАТО.

Об этом в интервью молдавскому телеканалу ТВ8 заявил посол Польши в Кишиневе Томаш Кобздей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу сказать, что членство Польши в НАТО очень помогло нашему вступлению в ЕС. Причина тому – не просто геополитика и шахматная доска на международной арене. Я уверен, что благодаря стандартам НАТО наш государственный сектор стал гораздо лучше подготовлен к вступлению в ЕС. Не только вооруженные силы, но и вся государственная администрация. Так что это один из моих советов. Попробуйте, если не стать членом НАТО, поскольку все уважают конституционный выбор нейтралитета в Молдове, но как пример моей страны: НАТО стало не только главным щитом и гарантом безопасности, но и сильно помогло преобразовать нашу страну, ее внутренние процессы и развитие», – сказал Кобздей.

Он сообщил, что в январе этого года посольство Польши взяло на себя роль контактного пункта НАТО в Республике Молдова. При этом дипломат не считает, что неурегулированный статус Приднестровья может помешать Молдове вступить в ЕС.

«Хотелось бы подчеркнуть, что Приднестровье не является правовой и политической проблемой на вашем пути в Европейский союз. Есть некоторые страны с не полностью закрепленным территориальным статусом, являющиеся членами ЕС. Одна из стран-основательниц ЕС также не имела четко закрепленной границы. Так что, давайте, не будем думать о молдавском пути в ЕС в виде проблемы. Давайте сосредоточимся на возможностях», – увещевал Кобздей.