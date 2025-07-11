Польский институт: Отбитый у России черноморский морской коридор обеспечивает Украине миллиарды

Об этом утверждается в аналитической записке, опубликованной Польским институтом международных отношений, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В июле 2023 года Украина прорвала российскую блокаду и самостоятельно обновила транспортный коридор, частично через территориальные воды Румынии и Болгарии, практически восстановив полную работоспособность морского пути. Таким образом, в 2024 году доля товаров, отправляемых судами, составляла почти 50% от экспортной стоимости (20,8 миллиарда долларов). Однако не удалось вернуться к уровню до российской агрессии, когда по морю отправлялись товары, эквивалентные около 62% от общего объема экспорта (42 млрд долларов в 2021 году)», – говорится в публикации.

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НАТОвские аналитики подчеркивают, что такое положение дел стало возможным благодаря использованию морских дронов и ракетных ударов, вытеснивших основной состав Черноморского флота из Крыма в Новороссийск.

«Украинские военные действия не только позволили восстановить черноморскую торговлю, но и снизили риск российского десанта на юге Украины (в Одесской области) и прорыва в Приднестровье, уменьшив угрозу для Молдавии», – говорится в документе.

Однако авторы опасаются:

«В ближайшей перспективе можно ожидать дальнейших военных и дипломатических попыток России блокировать экспорт из Украины, что укрепит ее позиции в качестве ключевого экспортера продовольствия, и что ее власти захотят использовать для смягчения режима санкций».

НАТОвцы призывают к усилению Украины на море.

«Нельзя исключать, что Россия попытается вернуть инициативу в Черном море, что позволит ей вновь заблокировать используемые Украиной торговые пути…

Задачей для Украины по–прежнему остается оборона портов, поскольку Россия в последние недели увеличила количество средств воздушного поражения… Атаки не только представляют непосредственную угрозу, но и парализуют работу портов…

Усилия Украины и стран-партнеров должны быть направлены на сохранение военного превосходства в северо-западной части Черного моря и обеспечение свободного судоходства во время и после военных действий. Поэтому необходимо продолжать поставлять Украине необходимое вооружение для эффективной обороны портов – системы ПВО и средства для поддержания функциональности морского пути, такие как ракеты, резервы которых могут истощиться из-за усиливающихся российских атак.

Также будет важно гарантировать Украине в будущем возможность сотрудничества с черноморскими странами НАТО, в том числе через организацию военных учений и поддержку в восстановлении военно-морского флота», – раскрывают планы враги России.