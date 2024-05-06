Польский «лейтенант» Шмидт бежал в Белоруссию, но без «Очакова»

Елена Острякова.  
06.05.2024 17:38
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Война, Дзен, Польша, США


Судья 2-ого отделения воеводства административного суда Варшавы Томаш Шмидт бежал в Белоруссию и запросил политического убежища в знак протеста против политики Польши.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Судья 2-ого отделения воеводства административного суда Варшавы Томаш Шмидт бежал в Белоруссию и запросил...

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«Это выражения протеста против того, как проводится политика по отношению к Белоруссии и России. Благодаря тому, что я здесь, я могу свободно высказаться. В настоящий момент Америка хочет втянуть Польшу в войну и сделать непосредственной участницей конфликта», – сказал Шмидт.

Он считает, что политики Польши должны задуматься и восстановить диалог с Беларусью и Россией.

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