Понаехавший мэр изуродовал старый Бахчисарай

21.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Администрация Бахчисарая проложила воздушный газопровод вместо подземного по главной улице Старого города, где расположен знаменитый Ханский дворец. Трубы выкрашены в ярко-желтый цвет и по мнению пользователей соцсетей уродуют историческое место.

Бывший мэр Бахчисарая Владимир Верховод утверждает, что предупреждал новую администрацию города о том, что не нужно закатывать улицу в асфальт до того, как будут проложены все коммуникации, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Сколько раз говорил новым, приезжим ребятам из администрации Бахчисарая, чтоб не торопились укладывать асфальт на двух улицах в исторической части города, поскольку там остались два проекта – газификация и водопровод по ул. Басенко и ул. Гаспринского. Странный ответ я тогда услышал, что мол, «вы тут все в каменном веке живете, уже давно существуют новые технологии, мы построим дорогу, а потом если что, проколами будем трубы под дорогой прокладывать». Спорить не стал. Куда мне оскандалившемуся, периферийному дураку-коррупционеру до их светлого, не запятнанного разума. Не послушали они и людей, живущих на этих улицах, которые умоляли не трогать дорогу до прокладки коммуникаций», – пишет Верховод у себя в Фейсбуке.

Верховод оценивает затраты на асфальтирование улиц в 50 млн руб. В это же самое время, по его информации, администрация города запрашивала у горсовета выделение 5 млн руб на проектирование газопровода и водопровода по улицам Басенко и Гаспринского, хотя уже существовали проекты 2015 года.

«И вместо того, чтобы вскрыть новый асфальт и проложить коммуникации, тем более, что проект предусматривал полное восстановление дорожного покрытия, принимается решение – выделить дополнительные средства на новый проект газификации, теперь уже наружным способом, а проект водопровода просто забыть, ведь водопровод наружным способом не проведёшь», – пишет Верховод.

В 2016 году Верховод ушел в отставку после скандала, когда в либеральную прессу были слиты записи с видеокамеры, установленной в его кабинете. Его место занял приехавший с материка Александр Трянов. СМИ его уже обвиняли в сносе исторических зданий, но Верховод склонен винить не «варяга», а депутатов Бахчисарайского горсовета.





«В этой истории меня больше всего шокировала позиция местных депутатов, точнее не позиция, а «поза». Приезжих понять можно, они с «корабля на бал» или с аэропорта в кресло главы. Не понятно, как можно так не любить свой город, своих избирателей, себя в конце концов не уважать, чтобы принимать такие, на мой взгляд, губительные для города решения», – написал Верховод.

“Это должны увидеть как можно больше людей. “Эффективные” менеджеры рулят в Крыму. Чуть больше года назад я писал об этой ситуации, газопровод был предусмотрен планами развития населенного пункта, он должен был проходить под землёй, кроме того, там должны были сделать качественную дорогу. Вот только какие-то умные люди вначале решили сделать дорогу.. Ну в итоге газопровод проложили так как проложили. Очень эстетично получилось и доступно для всех”, – язвительно прокомментировал ситуацию крымский общественник Александр Тадипов в соцсети.