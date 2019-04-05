Пономарев борется за энергетическую независимость Украины на деньги США

05.04.2019, Киев, Игорь Петров

Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, бежавший из РФ после возбуждения уголовного дела по подозрению в особо крупных хищениях, занимается в Киеве бизнесом, связанным с нефтегазовым сектором Украины.

Об этом он заявил в эфире Radio Baltkom I Mixnews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я в основном занимаюсь бизнесом, который связан с политикой. Я считаю, что одна из главных проблем для Украины – проблема энергетической независимости. Поэтому мы с моими друзьями, которые тоже оказались в конфликтных отношениях с российской властью, создали инвестиционную компанию в США. Она стала первой, которая вышла на нью-йоркской биржу NASDAQ из компаний созданных под Украину. Мы подняли больше 200 миллионов долларов под инвестиции в нефтегазовый сектор это страну. Этой компанией я сейчас и занимаюсь», – сказал Пономарев.

В обозримом будущем Пономареву придется получать гражданство Украины, хотя он хотел бы остаться гражданином России.

«Я до сих пор этого делать не хотел, поэтому, соответственно, не получал. Но сейчас у меня чисто технически подходит к концу мой загранпаспорт. Естественно, моя родина отказывается выдавать мне новый паспорт. И для того, чтобы не оказаться человеком без паспорта, скорее всего, вопрос о гражданстве встанет. Но пока этот вопрос еще не решен», – добавил экс-депутат.