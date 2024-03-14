Пономарев рассказал, сколько «бойцов» ему надо «для штурма Москвы»

Вадим Москаленко.  
14.03.2024 18:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Главной целью существования неовласовцев является продолжение войны против России и силовой захват власти в Москве.

Об этом на канале «Новости Live» заявил бывший депутат Госдумы, террорист Илья Пономарев, бежавший на Украину и признанный в РФ экстремистом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главной целью существования неовласовцев является продолжение войны против России и силовой захват власти в...

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«Конечно, танки легиона «Свобода России» пойдут на Москву. Конечно, не прям сейчас, не с этого заезда. Всё-таки их ещё не такое большое количество, они носят больше трофейное происхождение. Но безусловно, это шаг в этом направлении.

Весь смысл существования российских подразделений заключается в том, чтобы менять власть именно в Москве», – трепался Пономарев.

Он подчеркнул, что для наступления на Москву ему понадобится десять тысяч бойцов. Правда, профессиональные военные с такой оценкой не согласны.

«Есть споры с нашими военными товарищами, потому что они всегда хотят иметь больше ресурсов. А все политики всегда пытаются проскочить на меньших.

Но в любом случае эта цифра не выглядит невероятной. Я считаю, если в активе десять тысяч хорошо вооружённых бойцов, то эту задачу решить точно можно», – паясничал власовец.

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