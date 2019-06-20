Пономарев забраковал Шнура и Слепакова в качестве президентов РФ

20.06.2019, Киев, Игорь Петров

Сбежавший в Киев экс-депутат Госдумы России и непримиримый критик Путина Илья Пономарев уверен, что в качестве альтернативы ныне действующей российской власти могут выступить столичные деятели культуры, один из которых даже станет президентом России.

Об этом он заявил в эфире телеканала UKRLIFE.TV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, прямого повторения украинского сюжета в России, скорее всего, не случится, однако, какой-нибудь представитель российского либерального бомонда – вполне может заменить Путина.

«Самый главный конечно вопрос – это как создать ту самую альтернативу, которой поверят наши сограждане.

Я абсолютно уверен, что это не будут политики. Я уверен, что тот человек или люди, которые станут альтернативой (это будет что-то похожее на Украину), будут люди не политического характера.

Когда были у нас «болотные» протесты и замеряли уровень популярности всех, кто говорит, – кто был на первом месте? Поэты, писатели, художники. Музыканты. И только потом шли все политики.

Я не говорю о том что будет там дословно то же самое, что какой-нибудь там Семен Слепаков (комедийный актер и исполнитель песен) станет президентом России. Хотя недавно был социологический опрос, который показал, что самые высокие рейтинги могут быть например, у Сергея Шнурова (музыканта).

В этом смысле он – очень народный кандидат, во всяком случае, правду-матку режет на абсолютно предельно понятном всем языке. Но, на самом деле, это может быть какой-то писатель, может быть и художник, может быть журналист», – напрогнозировал Пономарев, даже не упомянув в «почетном списке» одиозного либерального активиста Навального.