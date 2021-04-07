Попалась: президент Молдовы причастна к похищению в Кишиневе украинского судьи

07.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Член Высшего совета безопасности Молдовы Владислав Кульминский, близкий к президенту страны Майе Санду, несколько раз встречался с украинцем, который принимал участие в похищении судьи Николая Чауса, которое произошло в Кишиневе на прошлой неделе.

Об этом пишет Cenzura, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Источники сообщили, что эти двое имели несколько встреч и знакомы лично уже несколько лет. Согласно тем же источникам, скорее всего, именно Владислав Кульминский был связным между Майей Санду и теми, кто осуществлял операцию украинских спецслужб по похищению Николая Чауса», – говорится в статье.

О том, что Чаус был похищен и вывезен на Украину в результате сговора Санду и президента Украины Владимира Зеленского, заявил и бывший президент Молдовы Игорь Додон.

«Очень запутанная история. Вдруг оказалось, что наш президент – ну, не наш, не мой точно – Майя Санду обещала Владимиру Зеленскому выдать этого судью. Что, не получилось законно, решили в багажнике? С этим нужно разбираться. Наши коллеги предложили создать парламентскую комиссию, вызвать и заслушать всех», – сказал Додон во время стрима в «Одноклассниках».

Такого же мнения придерживается и экс-премьер Молдовы Ион Кику.

«Почему они молчат? Или знают всё и пытаются выдумывать небылицы? Из того, что мы знаем, понятно, что к этому может быть причастно иностранное государство. И от реакции официальных лиц зависит, каким будет характер дальнейших отношений с этим государством. Мне сложно представить, что подобные операции могут проводиться на территории другого государства без его уведомления. Если они были проинформированы – это преступление, если нет – значит, у нас нет компетентных структур», – сказал Кику в эфире Четвертого телеканала.

С ним согласен и украинский блогер Анатолий Шарий.

«Считаю, что Додон совершенно прав, обвиняя в похищении экс-судьи Чауса президента Санду. Если вы непричастны, то где нота протеста Украине, где вынесение вопиющего случая на мировой уровень, где резкое осуждение преступления украинской стороны? Значит, причастны», – написал Шарий в своем телеграм-канале.

Напомним, через несколько часов после похищения и. о. министра внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что полиция задержала одного из причастных к похищению и обнаружила транспортные средства, участвовавшие в совершении преступления. По его словам, есть достаточно доказательств того, что преступление было совершено иностранными гражданами, которые пересекли границу с Украиной.

Молдавские СМИ сегодня опубликовали информацию о том, что за рулем машины, которая провозила Чауса через границу с Украиной, находился военный атташе данного посольства Сергей Сметанюк. Его мандат в Молдове истекает 9 апреля.

Николай Чаус в 2015 году арестовал днепропетровского бизнесмена Геннадия Корбана в интересах тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. В 2016 году Чаус был задержан НАБУ при получении взятки в 150 тыс долларов по делу о наркоторговле.

Молдавское расследовательское СМИ RISE утверждает, что в 2016 году Чауса вывозили в Кишинев сотрудники СБУ совместно с людьми криминального олигарха Влада Плахотнюка – друга Петра Порошенко.

При этом все это время Чаус поддерживал отношения с адвокатом Андреем Смирновым, который в 2019 году занял пост замглавы офиса президента Украины.