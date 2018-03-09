09.03.2018, Киев , Николай Кузнецов

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Порошенко хочет выторговать у США второй срок

Порошенко всячески тормозит создание антикоррупционного суда, который напрямую будет подчинятся западу. Он и его команда могут стать подсудимыми данной машины правосудия. Также это негативно может повлиять на его репутацию перед предстоящими выборами на Украине.

Об этом на телеканале «Newsone» рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ответ простой и сложный. Простой ответ в том, что президент и его окружение боятся, что они персонально станут клиентами антикоррупционного суда и будут выступать в роли обвиняемых в антикоррупционных процессах.

Есть – сложный. Я уверен, что темой вокруг антикоррупционного суда украинская власть торгуется с западными партнёрами, касательно поддержки на выборах 2019 года – и парламентских, и президентских.

Демонстрируя готовность уступать, они хотят обменять эту уступку в виде прямого иностранного контроля политических элит на свою поддержку в 2019 году.

Сегодня тема антикоррупционного суда уже абсолютно безопасна для украинской власти. Так как даже если принять тот законопроект, который требует МВФ, то в лучшем случае антикоррупционный суд заработает в 2019 году (через год после принятия), а первые его решения невозможны ранее 2020 года. То есть, уже его решения на власть и избирательную кампанию не влияют»,− заявил Руслан Бортник.