Порошенко: на Донбассе Украина защищается от потомков “нелюдей”, устроивших украинцам голодомор

23.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Чтобы Украина сохранялась как независимое государство, нужно поддерживать пропагандистские мифы о “голодоморе”, репрессиях и депортациях.

Об этом говорится в обращении президента Петра Порошенко к украинскому народу и украинцам в мире в связи с днем памяти жертв голода 1032-1933 годов, который украинский режим считает “геноцидом украинского народа”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Завтра – День памяти жертв голодоморов… Этот день заставляет нас в который раз посмотреть прямо в глаза ужасной правде: голодоморы в Украине были искусственными, совершенными людьми против людей. Точнее – нелюдями против людей. Голодомор 1932-1933 годов, голодоморы 1921-1922 и 1946-1947 годов, политические репрессии, депортации – далеко не полный перечень преступлений, совершенных тоталитарным коммунистическим режимом на украинских землях. Во имя сохранения Украины мы должны всегда об этом помнить”, – сказал Порошенко.

“Это нужно сегодня нам – тем, кто защищает от российской агрессии свою территорию и демократические ценности. Защищает от потомков тех, кто как раз и организовал те преступления против нашего народа. От страны, где сегодня оправдывают Сталина и его соратников. Это нужно мировому сообществу сегодня и в будущем — для того, чтобы распознать зло и никогда больше не допустить преступлений против человечества”, — добавил Порошенко.