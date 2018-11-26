Порошенко обделался и бросился звонить генсеку НАТО – жалуется на Россию

26.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Петр Порошенко позвонил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и пожаловался на захват судов ВМСУ российским спецназом.

Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.

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«Петр Порошенко проинформировал о грубом акте агрессии России против Украины в Азово-Черноморской акватории… Глава Украинского государства призвал усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

Генсек НАТО выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей.

Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО из-за агрессии России», – говорится в сообщении.

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко высмеял поведение Порошенко после провокации у берегов Крыма.

«Пять лет Украина воевала с Россией, «перемогала» по дивизии мокшей в час, а тут первый раз реально легонько получив по шапке все обделались и собираются принимать военное положение. Неужели мы, все-таки, не с Россией, а со своим же народом на Донбассе воевали? Неужели нам все эти годы врали?» – комментирует Журавко.