Порошенко предупредили: Лучше уходи сам и не рыпайся

23.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Президенту Украины Петру Порошенко нужно уже сейчас добровольно уходить в отставку, иначе его вынесут, не церемонясь. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политтехнолог отмечает, что как только Порошенко потеряет власть, из его шкафа достанут все «скелеты».

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«Я бы на месте Порошенко просто тихо и спокойно, сказав, что я все для вас сделал – вот вам безвиз, вот вам томос, а дальше я ухожу, ушел бы прежде всего для собственной безопасности. Потому что вероятность социальных взрывов и, скажем так, превратности политической судьбы на должность президента у Порошенко наиболее высока…

Мы же прекрасно понимаем, что если Петр Алексеевич Порошенко, который сконцентрировал 90% власти в своих руках, не взирая на Конституцию, если он потеряет всю эту вертикаль, то у кого уж точно огромное количество скелетов в шкафу, если конкуренты захотят пощупать, потрогать и вытащить на свет… это означает что, если Петр Алексеевич теряет свою власть, церемониться с ним больше никто не будет», – заявил Гайдай.