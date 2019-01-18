Порошенко прилюдно обгадился

18.01.2019, Черкассы, Владимир Гладков

Не предусмотренный протоколом инцидент произошел сегодня во время визита Петра Порошенко в Черкассы в рамках «томос-тура».

Местный общественник Олег Лысак поинтересовался у президента, когда тот начнёт бороться с коррупцией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня просьба к вам. Сходите в церковь, поставьте свечку, потому что вы неверующий человек. Господь вас отпустит», – вместо ответа на вопрос начал «наезжать» Порошенко.

Однако общественник повторно задал вопрос. В ответ Порошенко назвал его «одним из москальских провокаторов, который пытается всех здесь расколоть», сославшись на то, что к нему обратились на русском языке.

Попытка Порошенко уйти от неудобного вопроса, сославшись на язык и религию, не вдохновила даже «свидомую» общественность.

«Большой пан приехал помолиться за Украину, а ему задают какие-то похабные вопросы о коррупции. Да еще и на русском языке! Провокаторы Кремля, не иначе!», – иронично прокомментировал инцидент у себя в Facebook боевик АТО Юрий Касьянов.