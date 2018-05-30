30.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Порошенко приставил к Бабченко с семьей круглосуточную охрану

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с “успешной операцией” и поручил предоставить “воскресшему” пропагандисту Аркадию Бабченко и его семье круглосуточную охрану.

Об этом Порошенко написал в соцсети Facebook.

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“Поздравляю Службу безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко”, – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что украинские правоохранительные органы “с каждым днем ​​становятся сильнее в противодействии российской агрессии” и всем проявлениям гибридной войны в Украине.

“Вряд ли Москва успокоится – поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану”, – заявил он.