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Порошенко приставил к Бабченко с семьей круглосуточную охрану
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с “успешной операцией” и поручил предоставить “воскресшему” пропагандисту Аркадию Бабченко и его семье круглосуточную охрану.
Об этом Порошенко написал в соцсети Facebook.
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“Поздравляю Службу безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко”, – подчеркнул Порошенко.
Он отметил, что украинские правоохранительные органы “с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии” и всем проявлениям гибридной войны в Украине.
“Вряд ли Москва успокоится – поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану”, – заявил он.
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