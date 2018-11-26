Порошенко верещит о российском наступлении на суше

26.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Петр Порошенко в экстренном обращении заявил, что готов пойти на уступки своим оппонентам и сократить срок действия военного положения с 60 до 30 дней, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«СНБО рекомендовал ввести военное положение на 60 дней. Мое решение – 30. Чтобы военное положение никоим днем не накладывалось на начало избирательной кампании», – сказал президент.

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Порошенко, отвечая на претензии, звучащие из Верховной Рады по поводу того, почему военное положение вводится только сейчас, сослался на данные разведки о наступлении России.

«Атака на украинские катера – спланированный россиянами элемент эскалации ситуации в акватории Азовского моря, которая длится уже несколько месяцев. И я уверен, что это еще далеко не кульминация. Разведывательные данные говорят о серьезной угрозе операции против Украины на суше», – сказал Порошенко.