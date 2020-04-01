01.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Экономика коллапса
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Порошенко возвращает позиции в украинской власти




Люди в Украине стремительно беднеют, а власть вместо того, чтобы решать экономические проблемы, назначает новых министров, которые связаны с дискредитировавшей себя командой Петра Порошенко.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня ситуация в стране непростая. Люди нищают на глазах, причем необоснованно нищают. У государства есть все рычаги, чтобы остановить этот процесс. И люди отлично понимают, что, когда начинают уже землей торговать, осталось уже только крепостных к этим кускам привязать и распродавать новым зарубежным хозяевам.

Бред какой-то происходит. Медика меняют на дельца. Причем все, кого назначают – выходцы из гнезда Порошенко. Как такое может быть?

Назначен новый министр финансов и новый министр здравоохранения, который был губернатором Одесской области при Порошенко. Я так понимаю, это люди, более послушные премьеру, который послушен олигарху.

В общем, сейчас выполняется конкретный разворот экономического управления в пользу конкретного пиджака», – заключил Гольдарб.

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