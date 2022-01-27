Порошенковский эксперт назвал пять целей, которые «решает Путин» на Украине

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Новости Украины

У «войны» президента РФ Владимира Путина против Украины есть несколько целей, из них две – экзистенциальные.

Об этом на конференции в Киеве заявил обслуживающий Петра Порошенко украинский политтехнолог Денис Богуш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы хотел, чтобы наше руководство знало цели этой войны, которая идёт восемь лет. Первое – дестабилизация политических сил Украины, снижение доверия граждан к государственным институтам и руководству. Психологическое давление на руководство Украины и общество для дезориентации. Продуцирование раскола в украинском обществе по этническим, региональным и другим признакам. Обеспечение существования на Украине групп поддержки агрессивных действий России. Второе – введение в заблуждение мирового сообщества с целью перекладывания на Украину ответственности за человеческие жертвы, разруху. В итоге – снижение международной поддержки. Информационная поддержка по отбеливанию российских войск, которые принимают участие в конфликте, нейтрализация возможной критики России ведущими западными странами. Третье – обеспечение максимальной поддержки населением России политики Путина. В целом в отношении Украины консолидации российского общества вокруг Путина. То есть, мы знаем – когда Путин начинает войну, у него поднимается рейтинг. Так было всегда, и сейчас он работает на свои выборы», – рассуждает Богуш.

Помимо информационных целей, спикер назвал ещё две – «экзистенциальные».

«Это то, что Путин хочет, чтобы не было успешной Украины, и очень сильно ему сейчас нужна вода в Крым», – утверждает «эксперт».

Кроме того, он указал на белорусский фактор.

«Ещё появилась такая площадка, как Белоруссия, через которую можно проводить агрессивные действия и говорить, что это не Россия. То есть, если они начнут с Белоруссии, они могут сказать – какие санкции против России? Это всё Белоруссия, она и так под санкциями», – уверял Богуш.