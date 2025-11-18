Пошли провалы на уровне бригад – Чмут об анархии в ВСУ

ВСУ приходится в пожарном порядке закрывать все новые и новые дыры на фронте.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «УТ-2» заявил украинский военный аналитик и глава оказывающего поддержку ВСУ фонда Тарас Чмут.

Он говорит, что в ВСУ фактически царит анархия и считает, что нужно остановить «эту казатчину».

«Я говорил, что мы сначала будем проваливаться на уровне позиции, потом взводов, потом рот, потом батальонов. Сейчас начались провалы на уровне бригад. Вот что произошло под Гуляйполем? Какая там полоса?

Очевидно, сейчас мы туда нагоним воинские части, подтянем штурмовые подразделения, ДШВ, может «Альфу», конечно же ГУР, всех… И будем пожарными командами выравнивать, тушить, но все равно потеряем какую-то часть территории.

За это время произойдет следующий пожар, и теми же людьми, без ротации, без отдыха, будем закрывать следующую дыру, дальше следующую и следующую дыру. А потом смотришь – в Запорожье уже в FPV летают», – жалуется Чмут.