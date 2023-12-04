Последняя надежда на бунт: беглая оппозиция ищет в РФ городских и сельских сумасшедших

Оппозиция должна использовать интерес россиян к выборам, чтобы попытаться завербовать себе новых сторонников.

Об этом на конференции «Европейский правозащитный диалог. Поиск выхода из повседневной катастрофы» в Берлине заявил «гражданский активист» иноагент Артем Важенков, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Те, кто занимался выборами, знают, что в любой предвыборный штаб приходит куча людей. Это какие-то городские сумасшедшие и не городские сумасшедшие, разные персоны, которые так или иначе потом начинают работать. Или они разочаровываются и никогда больше не приходят в общественно-политическую деятельность.

Но, тем не менее, это всегда центр притяжения различных пассионарных групп. Поэтому мы вполне можем аккумулировать слои граждан, настроенных против нынешней власти», – сказал Важенков.