Посол Израиля: «Часть хорватского общества прославляет усташей»

26.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Посол Израиля в Хорватии Илан Мор порекомендовал хорватским властям перенимать опыт Германии и Австрии, карающих за прославление нацизма лишением свободы.

Об этом сообщают «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Вуковаре приветствие усташей «За Отчизну готов!» (Z Dom Spremni!) используется как символ героизма, борьбы с агрессией, а в Ясеноваце – это символ зла, – отметил израильский посол. – Вы должны решить, что один и тот же девиз нельзя использовать для совершенно разных частей вашей истории. Я не юрист, я не хорват и не могу сказать, должно ли это наказываться лишением свободы. Но могу сказать, что Германия и Австрия, где подобное практикуется, хорошие примеры».

Мор отметил, что часть хорватского общества использует любую возможность, чтобы прославить усташей, их лидера Анте Павелича и выкрикивать девиз усташей.

«Как ни в чем не бывало, они заявляют будто бы Ясеновац был не лагерем смерти, а трудовым лагерем. Это противоречит историческим фактам и свидетельствам выживших», – сказал израильский дипломат.

Что касается расхождений в числе жертв Ясеноваца в Хорватии и Сербии, Илан Мор убежден, что подобная практика вредна и следует открывать архивы в обеих странах, чтобы эксперты могли выполнять свою работу и найти истину, которая будет принята обеими сторонами. Тот же принцип, по его словам, следует применить к кардиналу Алоизию Степинацу, главе католической церкви в Хорватии во время Второй мировой войны, которого хорваты считают святым, а сербы духовным лидером режима усташей. Посол убежден, что и хорваты, и сербы имеют право оплакивать своих жертв, но при этом необходимо преодолевать различные взгляды на одни и те же события прошлого посредством диалога.

«Если вы хотите жить в мире, вы должны делать больше, чем снимать фильмы, вы должны говорить», – отметил Илан Мор.