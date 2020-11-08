Посол США завершил подготовку к избранию Майи Санду президентом Молдовы

08.11.2020, Москва, Елена Острякова

Правящая коалиция в молдавском парламенте де-факто распалась. В субботу лидер Демократической партии Молдовы Павел Филип заявил, что представители Демпартии сразу после второго тура президентских выборов выйдут из состава действующего правительства, которое они создали вместе с Социалистической партией президента страны Игоря Додона.

Он также заявил о нейтралитете ДПМ во втором туре президентских выборов, в котором сойдутся Додон и лидер прозападной оппозиции Майя Санду.

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«ДПМ идет на этот шаг по той причине, что хочет проводить чистую политику», – сказал Филипп.

Таким образом, заранее разрушена игра, которую мог бы вести Додон в случае победы Санду на выборах. Контролируя парламентское большинство и правительство, он мог бы устроить Санду такую же «веселую жизнь», которую сам вел первые годы своего президентства. Тогда коалицию и правительство контролировал криминальный олигарх Влад Плахотнюк, ныне бежавший из страны. Он полностью блокировал президента. Додона даже несколько раз отстраняли от должности на пару дней, чтобы принять нужные решения, большей частью антироссийские и прозападные.

Демократы (кстати, бывшая партия Плахотнюка) играть с Додоном против Санду отказываются.

«ДПМ приглашает все подлинные парламентские политические партии к диалогу, чтобы определить формулу правительства, способную преодолеть кризис, возобновить экономику и эффективно бороться с пандемией», – сказал Филип.

Таким образом, он предлагает Санду не распускать парламент, а попытаться создать с демократами новую коалицию и сформировать правительство.

Никто не скрывает, что демаршу демократов предшествовала встреча Филипа с послом США в Кишиневе Дереком Хоганом, а также рядом западноевропейских дипломатов.

Соратники Додона уверяют, что с Хоганом встречался и занявший третье место на президентских выборах Ренато Усатый. В пятницу он призвал своих избирателей голосовать во втором туре против Игоря Додона. Усатый в отличие от Филипа рассчитывает как раз на досрочные парламентские выборы, чтобы конвертировать свои 17% на президентских в небольшую фракцию, которая также будет претендовать на союз с партией «Действие и солидарность» Санду.

Какой вариант в итоге предпочтет пламенная оппозиционерка, став президентом: коалицию с Филипом сразу или с Усатым потом? Проблема в том, что Санду за прошлый год успела назаявлять, что не будет объединяться ни с «олигархической» Демпартией, ни с имеющим очень сомнительную репутацию Усатым.

Но она и с Додоном в 2019 году отказывалась иметь дело до тех пор, пока ей не разъяснил «линию партии» все тот же Дерек Хоган. После бесед с послом США Санду как миленькая согласилась на коалицию с социалистами. Так что и сейчас выбор между Усатым и Филипом предстоит делать не ей.