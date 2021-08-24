Посольство России в БиГ: «Верховный представитель для нас нелегитимен»

24.08.2021 09:19 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Российское посольство в Боснии и Герцеговине объяснило почему не признает нового Верховного представителя по БиГ Кристиана Шмидта.

Специальное сообщение посольство выложило на своей странице в фейсбук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем сообщении посольство России отмечает, что Китай занимает аналогичную позицию, «опирающуюся на международное право, опорной конструкцией которого является ООН». В то время как страны Запада критикуют Москву, «не понимая специфики характера утверждения Верховного представителя».

«Ряд документов – Общее рамочное соглашение о мире в БиГ, резолюции Совета Безопасности ООН, документы Совета по выполнению Мирного соглашения и его Руководящего совета и, в конечном итоге, установившаяся практика – предусматривают следующую процедуру избрания Высокого представителя, – говорится в сообщении. – Руководящий совет (ранее на уровне министров иностранных дел, затем на уровне политических директоров, теперь на уровне послов в Сараево) выбирал – исключительно на основе консенсуса – кандидата на пост Верховного представителя, который затем был утвержден резолюцией Совета безопасности ООН. Именно на этой процедуре наши западные партнеры всегда, подчеркиваем, всегда настаивали. И понятно почему. Каждый раз им приходилось получать одобрение Совета Безопасности ООН, чтобы Верховный представитель мог использовать весь свой арсенал полномочий».

Теперь же, как отмечают российские дипломаты, Запад решил не проводить кандидатуру нового Верховного представителя – Кристиана Шмидта, через Совбез, утверждая что имеющегося соглашения между представителями западных стран достаточно.

«Мы понимаем эту «спецоперацию». Каждый раз мы постоянно указываем на то, что Верховный представитель и его канцелярия отделились от Дейтонской повестки дня, что Дейтон используется как «ширма» для реализации эгоистичной геополитической программы, которая не отражает чаяний всего населения БиГ. Вот почему Аппарат Верховного представителя (OHR) превратился в «робота», который давно утратил роль Дейтонского посредника в процессе стабилизации. Нас обвиняют в попытке дестабилизировать ситуацию в БиГ. Но последний пример произвольного изменения уголовного законодательства (введение прежним Верховным представителем Валентином Инцко уголовной ответственности за отрицание липового «геноцида в Сребренице – ред.) ясно показывает, кто дестабилизирует ситуацию не только в БиГ, но и далеко за ее пределами. Фактически дестабилизацией занимаются те, кто грубо нарушают международное право и Дейтонское соглашение – прямо или косвенно», – говорится в обращении российского посольства.

Посольство России также отметило, что не против Шмидта, как такового, учитывая его политический вес и опыт работы на балканском направлении.

«Но, по словам Кристиана Шмидта, при выдвижении его кандидатуры не соблюдался принцип консенсуса, и не было получено одобрения Совета Безопасности ООН. Поэтому он для нас нелегитимен как Высокий представитель», – заключили российские дипломаты.