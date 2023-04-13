Потери ВСУ колоссальные, заградотряды добавляют «двухсотых» – Марочко

Украинские войска несут большие потери на луганском отрезке линии соприкосновения. И не только от действий российских военных – заградотряды ВСУ расстреливают тех, кто уходит с первой линии или собирается сдаться в плен.

Об этом в эфире телеканала НТС сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с вами неоднократно слышали такое выражение: «будем воевать до последнего украинца». Сейчас в принципе эта задача выполняется в полном объёме, противник несёт катастрофические потери, за истекшую неделю 2,8 тысяч украинских боевиков по сведениям Министерства обороны РФ только в нашей зоне ответственности. Мы не берём Южно-донецкое, Херсонское, Запорожское направления, а там тоже есть потери. То есть, если обобщить, приблизительно до 4 тысяч боевиков гибнет еженедельно. Это огромные цифры», – подчеркнул Марочко.

По его словам, даже эти цифры несколько занижены, поскольку есть своя бюрократия в Вооруженных Силах, и данные фиксируются только проверенные. Поэтому их можно умножать на два, а то и в три раза.

«Как показывает практика, и с 2014 года я прекрасно убедился, что потери, которые мы считаем, не совсем соответствуют действительности. Поскольку, я ещё раз повторю, есть некоторые нюансы. Ну а то, что украинских боевиков кидают в мясорубку, никому неохота умирать, будь то националист, радикал, неважно. Всё равно чувство самосохранения должно хоть какое-то быть, и присутствует у украинских боевиков. Но там сама система выстроена таким образом, что всё зависит от украинского командования, и очень жёстко пресекаются попытки невыполнения приказов командиров и прочие моменты. То есть, если ты не пойдёшь в бой, то тебя быстрее свои прикончат. И у них выбора нет. Поэтому идут такие ожесточённые бои, потому что они знают, что оказались между молотом и наковальней – и с одной стороны стреляют, и сзади в спину целятся».

Марочко добавил, что не единичны случаи расстрела групп украинских боевиков, покинувших свои позиции. Причем тут на боеприпасах не экономят.

«Мы неоднократно в своей зоне ответственности фиксировали подобные случаи и на Красно-лиманском направлении, когда украинские боевики оставили свои позиции, пытались переправиться через реку и их просто заградотряд начал расстреливать. Они были вынуждены вернуться обратно, – уточнил Марочко. – Также была попытка эвакуации в районе кременских лесов, тоже группа где-то до отделения попыталась сдаться. Но когда наши военнослужащие передали командованию информацию, прекратили огонь и начали подготовительные мероприятия для эвакуации этих военнослужащих, их просто накрыли миномётами. Так что эта информация Министерства обороны лишь только подтверждает статистику и ярко иллюстрирует отношение украинского командования к своим военнослужащим».