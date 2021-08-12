«Поумерьте патриотизм». Украинский генерал настоятельно советует отказаться от антироссийской риторики

12.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина полностью зависит от поставок энергоресурсов из России, в том числе и через Белоруссию. Поэтому власти нужно перестать кричать «нет торговле с агрессором».

Об этом в эфире 4 телеканала заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-депутат Верховной рады генерал МВД в отставке Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что-то делаете – думайте о последствиях. Сегодня мы зависим по газу – это 100% от России. Лукашенко на прошлой конференции говорил: «Меня просил Зеленский дать электроэнергию». Так русские же построили «Росатом» там [АЭС]. Теперь снова раскручивается тема, что нехватка угля на ТЭС, нехватка того, нехватка сего», – сказал политик.

«Может ему прийти в голову перекрыть краник и мы тут останемся абсолютно, цены поднимутся, что придется за криптовалюту покупать сжиженный газ, дизтопливо и 95-й бензин. Все это не придуманные действия нашего правительства. Мы во всем зависим и кричим «Агрессор, ничего у него не покупать, песни не петь, Киркорову запретить въезд в Украину, потому что он в Крыму выступал» и тому подобное. А газ покупаем, электрику берем, дизтопливо берем, ядерное топливо. Слушайте, или находим альтернативу, или немного патриотизм свой прочь. Вы определитесь и скажите», – заявил Москаль.