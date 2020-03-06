Правительство возглавил галицкий приспособленец – Монтян

06.03.2020, Киев, Игорь Петров

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль – обычный приспособленец и не обладает менеджерскими талантами.

Об этом на своем канале Ютуб заявила юрист Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Его называют человеком Ахметова, но это очень условно. Этот Шмыгаль – обычный галицкий рагуленок-приспособленец. Смог устроиться на работу в ДТЭК Ахметова, но до этого прекрасно трудился в налоговой где кошмарил бизнес, а еще до того – во Львовской обладминистрации. И все это при разных президентах. «Мощный менеджер» – это реально мем от Зельца в адрес Шмыгаля.

Ну, на фоне Гончарука даже воспитательница в детском садике будет выглядеть мощным менеджером – ведь в подчинении целых 30 человечков, а с учетом родителей – то уже целых 90. И куча нормальных воспитательниц успешно справляется с управлением всеми этими очень разношерстными и разновозрастными вверенными им коллективами. Но «мощный менеджер Шмыгаль» – это, конечно, прикол», – сказала она.