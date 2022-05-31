Премьер Грузии на дебатах – саакашистам: «У нас был бы второй Мариуполь!»

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Новости Украины

В парламенте Грузии состоялся отчет премьера Ираклия Гарибашвили. Это самый ненавистный для оппозиции (саакашистов) глава правительства за последние годы. Подконтрольные США силы жаждут его свержения.

Специально организованные парламентские дебаты с участием руководителя Кабмина стали своеобразным смотром главных политических сил перед грядущей решающей схваткой.

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Оппозиция рассчитывала, что ей, наконец-то, представилась возможность в лицо обругать Гарибашвили, потопить в шквале критики и отпустить из стен парламента поверженным в глазах всей Грузии. Именно с таким намерением самоуверенные праворадикалы призывали премьера на дебаты, но вышло с точностью наоборот.

Как ожидалось, основной темой выступления Гарибашвили стала Украина. Он с самого начала подчеркнул безоговорочную поддержку Киеву – морального и гуманитарного характера. Чиновник привел многочисленные факты поддержки Украины во время российской спецоперации. Это была полемика не только с оппозицией, но и с дипломатическим корпусом западных стран, осуществляющих беспрецедентное давление на Тбилиси с целью принуждения Грузии к активной военно-технической помощи Украине. Как известно, посольства США и стран ЕС добиваются от грузин присоединения к антироссийским экономическим санкциям, а также к открытию второго фронта – вооруженному вторжению в Абхазию или Южную Осетию.

Нужно понимать, что безоговорочная моральная поддержка Киеву со стороны официальной Грузии на самых разных международных площадках похожа на «эшелонированную оборону» – прежде всего для сдерживания радикальной антироссийской оппозиции, готовой на силовой реванш. Выставляя на всеобщее обозрение свою прокиевскую позицию, правящая «Грузинская Мечта» на самом деле защищает себя, а не Киев.

Учитывая мощную финансовую и информационную накачку оппозиции в Грузии со стороны Запада, а также критическое состояние экономики, дестабилизация обстановки с последующим приходом к власти радикальных антироссийских сил вполне возможна. Нет сомнений, что над «вторым изданием» «Революции Роз» ведется интенсивная работа, и она даже репетировалась несколько раз за последние 2-3 года. Тому подтверждение почти удавшееся вторжение саакашистов в парламент Грузии в 2019 году. Тогда полиция применила резиновые пули и другие жесткие средства сдерживания. Были пострадавшие с обеих сторон.

Но почему не удается такой переворот, в отличии 2003 года, на этот раз при явной шаткости положения «Мечты»? При том, что вся социология фиксирует недоверие со стороны населения к основным политическим силам Грузии, в том числе и правящей «Мечте». Отметим только один важнейший фактор, мешающий такому исходу событий: если либеральные силы России в 2003 году поддержали Мишико Саакашвили и расчистили ему дорогу к власти, вынудив Шеварднадзе уйти в отставку, теперь Россия негласно поддерживает нынешнюю власть Грузии и не будет повторять грубейшую ошибку 20-летней давности.

Напоминаем читателю, что в 2003 году, в момент пика противостояния, когда в Грузии уже было объявлено особое положение и комендантский час (что означало скорое силовое подавление «бунта роз»), тогдашний глава МИД РФ Иванов встретился с ныне покойным Шеварднадзе и уговорил его уйти в отставку. Иванов даже принял участия в бунтарском митинге в центре Тбилиси и, стоя возле Саакашвили, с гордостью сообщил о предстоящей разрядке обстановки и победе оппозиции в жестком противостоянии.

Не прошло даже пару лет, и Россия получила резкое обострение ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии с последующей военной авантюрой со стороны неблагодарного Саакашвили.

Отрадно, что Россия хорошо усвоила горький урок и в отношении Грузии действует очень осторожно (можно даже с долей удивления сказать – ювелирно точно), учитывая и внутриполитическое положение страны, и обоюдные интересы.

Повторный приход к власти радикальной грузинской оппозиции чреват новой дестабилизацией обстановки вокруг Абхазии и Южной Осетии с гораздо худшими и непоправимыми последствиями не только для российско-грузинских отношений, но и для южного Кавказа в целом. Такой исход очень опасен не только для Грузии, но и для России в условиях военной операции в Украине и новой международной обстановки.

Но вернемся к выступлению Гарибашвили. После реверансов в адрес Украины, он будто «сменил пластинку» и начал критиковать Киев. Украина была обвинена в откровенной лжи – «якобы Грузия помогает санкционированным компаниям, российским компаниям и индивидам в обходе санкций», но «было обнародовано ноль доказательств, ноль фактов»!

«Это целенаправленная антигрузинская антигосударственная политика», – подытожил премьер и обратился с вопросом уже к оппозиции: «где ваша реакция депутаты-патриоты, где защита своих национальных интересов, почему молчите?».

Не дожидаясь ответа, Гарибашвили доходчиво для всей аудитории (а аудиторией стала вся Грузия – парламентские дебаты широко были освещены СМИ) объяснил причину молчания подручной американскому посольству оппозиции: сначала из Украины был тайком заслан главный контрабандный товар – Саакашвили, чтобы с его руководством дестабилизировать ситуацию и прийти к власти.

«А затем вы планировали втянуть Грузию в войну. Достаточна же элементарная провокация для того, чтобы возобновить войну! Но провокация не удалась! Сегодня в Грузии был бы второй Мариуполь!» – эпатажно заключил Гарибашвили.

И с ним невозможно не согласиться!

При всех вопросах к действующей грузинской власти, премьер Гарибашвили сыграл важную сдерживающую роль на пути открытия «второго фронта» против России в южном Кавказе.

В заключение приводим некоторые результаты проведенного в марте 2022 года опроса Национального демократического института (NDI, американская служба):

Рейтинг ни одной из политических партий Грузии не превышает 25%.

Ответы на вопрос: «Какая из партий наиболее близка к вашим политическим взглядам?» распределились так:

22% назвали правящую «Грузинскую мечту», 7% – самую крупную оппозиционную партию «Единое Национальное движение» (саакашистов); 6% респондентов назвали другие партии, 64% (!!!!) опрошенных сказали, что нет ни одной партии, близкой к их взглядам, или отказались отвечать на вопрос.