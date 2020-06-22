22.06.2020, Загреб, Алексей Топоров
 
Балканы, ЕС, Общество, Парад Победы, Политика, Россия, Скандал, Хорватия
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Президент Хорватии испугался появляться в Москве на Параде Победы


На Параде Победы в Москве не будет президента Хорватии Зорана Милановича, который ранее подтвердил свое участие в торжественном мероприятии, которое должно пройти 24 июня в столице России.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно информации посольства Хорватии в России, визит в Москву хорватский лидер, презентующий себя антифашистом и наследником не усташей, как позиционировали себя большинство его предшественников, а партизан, нашел повод, чтобы не поехать на Парад Победы – у него якобы сломался президентский самолет. И словно в подтверждение этому, Зоран Миланович сегодня прибыл с официальным визитом в НАТО-вскую и сербофобскую Черногорию на военном корабле.

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Однако некоторые балканские эксперты и СМИ усомнились в том, что причина заключается только в самолете.  Например, хорватское издание Jutarnji list сделало предположение, что на решение Милановича повлиял тот факт, что от участия в мероприятии под предлогом пандемии COVID-19 отказались лидеры все западных держав, и, соответственно, ЕС не одобрит того факта, что кто-то из его членов будет шагать не в ногу.

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Также ресурс отмечает, что на параде будут присутствовать лидеры Абхазии и Южной Осетии, что для хорватского лидера тоже неформат, поскольку Евросоюз отстаивает территориальную целостность Грузии. Поэтому тот использовал сломанный самолет, как предлог.

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В интернет-обсуждениях пользователи выдвинули и более резкие версии в отношении Милановича, в частности, говорят, что он банально испугался реакции местной право-радикальной и неоусташеской прослойки, которая очень сильна в Хорватии и которую он и так достаточно разозлил своими недавними высказываниями и поступками. При этом терять электорат накануне парламентских выборов, которые должны пройти в стране в этом году, Милановичу не хочется.

 

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