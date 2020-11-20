При Зеленском нацизм на Украине расцвёл как никогда – Лукаш

20.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если США отказываются голосовать за инициированную РФ в ООН резолюцию по борьбе с героизацией нацизма по причине специфического отношения американцев к понятию свободы слова, то второй отказчик – Украина – не только не борется, но и всячески поощряет подобные настроения.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США может объяснить свою позицию (относительно отказа голосовать за инициированную РФ в ООН резолюцию по борьбе с героизацией нацизма – ред.) Они всегда голосуют против по подобным документам, что-то осуждающим, потому что они говорят, это нарушает их поправку, гарантирующую любую свободу слова, любому человеку.

А у нас – что? Мы может свое внесли? Наши могут сказать, что мы не проголосовали за нее, потому что ее внесла Российская Федерация, у нас сложная ситуация. А свою вы внесли поправку, запрещающую героизировать фашизм? Или вы, власть, являетесь сообщниками тех, кто героизирует нацизм сегодня.

Можно было бы упереться во фразу – это же страна агрессор, это же пятая колона, мы не могли так проголосовать, у нас чувство гордости, национальной обиды взыграло», – отметила Лукаш.

«Но это же Зеленский называет СССР причастной к Холокосту и к развязыванию Второй мировой войны, это же Зеленский вручает какую-то медальку футболисту Зозуле, футболисту, регулярно фотографирующемуся с символами нацизма и футболисту, которому европейцы кричат – «ты – нацист».

Это же при Зеленском прах разведчика Кузнецова не отдают родственникам в Россию, это же при Зеленском валятся памятники и мемориальные доски героев Великой Отечественной войны, таким как Жуков, и развешиваются гигантские баннеры с какими-то Шухевичами и Бандерами.

Это же при Зеленском Дробович, член команды Зеленского, избранный его Кабмином, рассказывает, что мои и ваши родные умерли в Великую Отечественную войну, воюя не за свои интересы. Причем, рассказывает, снимая ролик за бюджетные средства. Это же команда Зеленского сделала всё, в частности Гончарук, чтобы Вятрович пролез в Раду, но не ответил за роскошные свои пиры в «день голодомора», до сих пор не ответил.

Что я еще забыла? Можно было бы упереться в Российскую Федерацию. Да, при Зеленском рассказывают, что была советско-фашистская война, и детей водят на могилу воинов «Нахтигаль», СС. Вон, Дробович защищает… я показывала документы, когда они пишут, что «Галичина» была какая-то и вовсе не СС вообще, а просто какие-то украинские патриоты, и вообще, решение Нюрнберга таких пташек не касалось – ни «Нахтигаль», ни СС , никого.

Это же при Зеленском мы не видели ни одного приговора, я смотрела специально реестр судебных решений, если я ошиблась, то простите меня, господа судьи, и дайте мне знать, что такие решения, приговоры есть. Никто не осужден за пропаганду фашизма, нацизма или «героев» фашистских или фашистских прихвостней.

Но при Зеленском продолжается эта порочная практика, когда граждан Украины осуждают за пост в «Facebook», пост в «Одноклассниках», пост «ВКонтакте», где кто-то фотографию Сталина поставил, кто-то серп и молот, кто-то герб СССР, кто-то Брежнева», – констатировала юрист.