Пригожин заявил о критической ситуации на фронте

Украинская армия готова начать наступление и может сделать это после 2-го мая, когда прекратятся дожди и почва просохнет. Об этом заявил руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Пригожин снова пожаловался на дефицит снарядов, подчеркнув, что это является причиной чрезмерных потерь ЧВК.

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«Что сегодня происходит с контрнаступлением ВСУ – сегодня идут дожди. 2-го мая должен пройти последний дождик. Еще неделю надо на то, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готовы будут двигаться. Будут ли они это делать на 9 мая, чтобы «испортить» праздник – может так, а может не так. Это только у нас, в России принято все делать на праздники, на 8-е марта и на 9-е мая. ВСУ готовы полностью идти и резать фланги. Фланги наши никто не прикрывал. Все рассказы о том, как пресекли попытку входа резервов в Бахмут – это все полная чепуха, ни одного военного не делает ни одного выстрела. Боеприпасов ни им, ни нам никто не дает. Преступная команда не давать боеприпасов, боеприпасы копятся на складах пачками. Количество людей в ЧВК «Вагнер» высыхает. Погибшие, раненые и ушедшие после окончания контракта. Новые резервы мы готовим, мы не будем до конца вкидывать новых людей, пока не подготовим их полностью и пока они не станут теми бойцами, которые могут защищать интересы государства. В целом, ЧВК «Вагнер» свою историческую миссию выполнило уже, но будет продолжать выполнять до последнего бойца», – заявил Пригожин.

Он также подчеркнул, что сейчас в Артемовске подразделения «Вагнера» перемалывают резервы ВСУ, что может сорвать украинское наступление. Вместе с тем, в последнее время заметно выросло количество наемников, которых перебрасывает украинское командование для того, чтобы удержать фронт:

«Мы перемалываем резервы ВСУ. Сегодня в Бахмут уже вкидываются хорошо подготовленные подразделения противника, целыми днями польская речь. Если я раньше говорил, что наемников мало, то сейчас их огромное количество, украинский спецназ. Идет кровавейшая битва, снарядов нам не дают, и мы делаем все возможное на том минимальном количестве, которое у нас на сегодняшний день есть. Но еще раз, те подонки, которые принимают это решение, они должны ответить перед матерями погибших, потому что вместо одного гибнут сразу несколько человек. Соотношение 1 к 5. Должен погибнуть один при штурме этого здания, а гибнут пять из-за того, что нет снарядов, нам нечем уничтожать артиллерию противника. Все фамилии и имена этих негодяев на листочке – придет время, и российский народ задаст этот вопрос, и я на него отвечу с уверенностью».

Пригожин заявил также о предательстве внутри российских элит и потребовал привлечь к ответственности тех, кто не выделяет достаточное количество снарядов на фронт:

«Идёт предательство внутри Российской Федерации, нам не дают выстраивать оборону и наступать дальше. Но мы будем наступать любой ценой, исключительно для того, чтобы перемолоть армию ВСУ и сорвать это наступление. Благодаря нашим действиям, остальные формирования на всей территории фронта могут окапываться, готовиться к этому контрнаступлению ВСУ и могут сами наступать и на Славянск, и на Краматорск. Почему они этого не делают – это вопрос, которым будет заниматься военная контрразведка и ФСБ в свое время. Я думаю, то, что сегодня происходит, – это преступление перед Россией и русским народом, и это не должно быть оставлено без внимания. Преступники должны понести ответственность. Помните, что каждый снаряд, который вы недодали, погиб какой-то боец, и вам придется перед их матерями, детьми и женами объяснять, почему вы их погубили. Потому что вы сидели, как на насесте петухи, и держали эти боеприпасы у себя по карманам, не отдавая их в войска. И когда украинцы будут наступать, и мобилизованные зададут тот же вопрос: «Где наши снаряды?». А потом они спросят: «Где наше управление, где наши командиры и где эта Рублевка, на которой они отдыхают целыми днями, командиры?». Еще раз – сегодня совершается преступление против Российской Федерации. Нас еще хватит недели на две-три, пока последний патрон остается в автоматном рожке, а потом интриганы должны понести ответственность за происходящее на фронте».