Прижатый к стенке Лукашенко пытается подбирать слова

05.11.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрывается между собственным ковид-дессидентством, являющимся предметом его гордости, реально серьезной эпидемиологической обстановкой в стране и необходимостью додавить массовые протесты.

Поэтому от эпатажных советов лечить коронавирус тракторами, банями и водкой он перешел к тем мерам, которых демонстративно избегал весной.

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Так, 1 ноября Белоруссия временно приостановила пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ранее обвинявший Литву, Польшу и Украину в раскачивании протетов Лукашенко теперь уверяет, что никакой политической подоплеки у закрытия границ нет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эпидемическая ситуация в мире на сегодняшний день развивается по одному из самых негативных сценариев. Еще не успели появиться эффективные и надежные лекарства от коронавируса, а он уже мутировал и стал приспосабливаться к применяемым методам борьбы с ним.

Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Тем более, что пик у нас в Белоруссии не преодолен. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. А также временный характер. Это временное решение», – заявил сегодня Лукашенко на совещании по ситуации с коронавирусом.

Всю весну в Белоруссии продолжались футбольные матчи, субботники и даже парад на День Победы. Но сейчас Лукашенко заговорил об отмене массовых мероприятий.

«Нельзя игнорировать и дополнительное негативное влияние массовых мероприятий, после которых кривая заболеваемости ползет вверх. Это не значит, что мы, как это было весной в некоторых государствах, сейчас все позакрываем: школы, университеты, аптеки, больницы, – введем комендантский час и переведем всех на карантин.

Мы должны вспомнить, что было весной и летом и следовать этим путем. Но там, где мы можем обойтись без каких-то массовых мероприятий, давайте обойдемся», – сказал Лукашенко.

Следующим шагом по логике должен стать жесткий разгон несанкционированных шествий, но пока Лукашенко об этом не заявляет. Месяц назад он считал, что майданщики «сами поймут, во что вляпались», а «хотят болеть, пусть ходят».