Признание «азовца»: Наши танки ждали русских в жилых кварталах Мариуполя

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Новости Украины

Вернувшиеся на Украину по обмену и лишившиеся конечностей боевики «Азова» готовы получить протезы и вернуться воевать.

Об этом в эфире YouTube-канала скандально известной русофобской пропагандой украинской телеведущей Янине Соколовой заявил вернувшийся по обмену боевик нацистского полка «Азов» Денис Чепурко, позывной «Манго», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сильные духом стояли и ждали их [русских]. Держались до последнего, сколько могли, мы в городе стояли танками. Пока не залетел их самолёт и не начал разбивать полностью все наши позиции, и они танки искали постоянно, чтобы разбить, артиллерию нашу. Так они в город потихоньку и зашли», – рассказал Чепурко.

Также он сообщил, что на днях ждет протез, которым заменят потерянную руку.

«Да, уже можно назад в строй. Я хочу нормально восстановиться и стать в строй. Дальше продолжать службу. Там уже, как покажет жизнь – или в танки, или в пехоту, или в артиллерию. Посмотрим», – ответил «азовец».