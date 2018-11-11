Признание Еханурова: На сцене – дебилы, за ниточки дергают умные олигархи

11.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Захватившие власть после 2014 года украинские политики отнюдь не блещут умом – в отличие от олигархов, в руках которых находятся реальные рычаги управления ситуацией в стране.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил экс-премьер Украины Юрий Ехануров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Низкоинтеллектуальный уровень правительства и парламента не позволяет стране двигаться быстро и нормально. Дело в том, что люди такого типа не понимают, что они не понимают, потому что не понимают», – заявил Ехануров.

«Если вы говорите о низком интеллектуальном уровне в правительственном масштабе, есть сомнения, что у олигархата этот уровень, мягко говоря, выше среднего?», – спросил ведущий.

«Значительно выше. Я хочу, чтобы люди понимали, что олигархат это умные ребята, которые работают на себя. Они создали монопольные структуры, и теперь не удивляйтесь высоким тарифами и росту цен. Так и будет, этому учили ещё при марксистско-ленинской науке, это аксиома. Если есть монополия, то она ведёт к одному – повышению цен и тарифов», – ответил экс-премьер.

«Возможна какая-то прививка, инъекция патриотизма? Мол, ребята, уже ж наелись», – поинтересовался журналист у собеседника.

«Так не бывает. Нужна работа антимонопольного комитета. Думаю, что эти ребята хорошо понимает, где находится кощеева иголка, потому этот монопольный комитет никто не слышит в Украине вообще. В первую очередь, с чем будут бороться в следующем году, если подойдут сроки, это формирование состава антимонопольного комитета. Это очень острый нож в руках власти, который может работать, а может не работать, как это происходит сейчас», – признал Юрий Ехануров.