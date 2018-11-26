Признание на киевском ТВ: корабли украинского флота помнят еще Брежнева

26.11.2018, Киев, Игорь Петров

Для украинских ВМС за последние четыре года не было сделано ничего, кроме громких заявлений на день флота и другие праздники.

Об этом в эфире украинского телеканала «Первый национальный» заявил руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С введением военного положения для ВМС Украины существенно ничего не изменится. Военное положение не даст нам новых кораблей, не даст нам противокорабельного оружия, не даст противолодочной авиации и т.д. Увеличится количество личного состава по причине мобилизации. На сегодня мы практически не способны выполнить ни одного комплексного задания в море, наши силы полностью разрознены, у нас нет противокорабельного оружия, у нас нет адекватного противолодочного оружия. Существующие плавсредства нуждаются или в ремонте, или в списании.

За четыре года мы получили всех новых баков, из них два уже утрачено. За четыре года Украина ничего не сделала для развития ВМС. Кроме громких политических заявлений на день флота и другие праздники. ВМС выходят в море. Но что выходит? Один флагман, который нуждается в ремонте и модернизации, которая должна начаться в прошлом году и не началась, один ракетный катер «Прилуки», у которого нет противокорабельных ракет, корабль, которому уже порядка 40 лет, рейдовый «Геническ», которому 23 года, если не ошибаюсь, до десятка малых катеров и судов обеспечения. Что мы хотим, чтобы эти плавсредства сделали, какие задания выполнили?», -заявил Чмут.