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Европейский обыватель в своем большинстве, как показывает социология, не желает ухудшения отношений с Россий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет экс-президент России, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

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Он отмечает, что правительства европейских государств соревнуются между собой, кто злее расскажет о своем желании порвать с Россией.

«А вот обычные граждане, судя по итогам соцопросов, здравый смысл не утратили. Больше половины жителей стран ЕС совсем не горят желанием рвать контакты с Россией. Хотят полноценных отношений, как было раньше. Нормальных личных контактов, российских энергоносителей в котельных, нашего рынка для своих товаров, успешной торговли, наших туристов в своих музеях и кафе. Мозги им, конечно, засрали знатно. Но есть предел напору фекалий в пропагандистской фановой трубе. Дальше общественное сознание начинает задыхаться в миазмах циничной лжи, льющейся зловонным потоком на головы уставших европейцев. Когда, как по Оруэллу, холод в батареях – это тепло европейской солидарности, а рост цен в продуктовых магазинах – минимальная плата за сохранение европейской демократии, которая может погибнуть от асфиксии в объятиях русского медведя», – пишет Медведев.

Он подчеркивает, что воевать на стороне Киева категорически не хотят от трёх четвертей до 90 процентов граждан ЕС.

«Хотя, судя по социологическому опросу, этого всё-таки не исключают дебиловатые европейские политики. И антироссийские санкции (тоже по данным опросов) поддерживать не готовы больше половины, а в некоторых государствах и две трети их жителей. Тем более что поддержка предлагается сугубо за свой, личный счёт», – продолжает политик.

По его словам, европейский «начинает задумываться: почему он должен платить за чужие грехи?».

Также он добавил, что Россия хочет мирного сотрудничества, ни от кого не закрывается и поддерживает любые здравые предложения.

«Правда, в свою очередь хотели бы увидеть, как граждане Европы не просто высказывают тихое недовольство действиями своих правительств, но и говорят что-то более внятное. Например, призывают их к ответу, наказывая за очевидную глупость. Тем более если «плата за европейскую демократию» – холод в квартирах и пустые полки в холодильниках, такая «демократия» – для безумных. Именно поэтому четыре кабинета министров в Европе за короткий срок в отставку уже ушли. Туда им и дорога. И это явно не конец. Голоса избирателей – мощный рычаг воздействия даже на самых отмороженных политиканов. Так действуйте, европейские соседи! Не молчите. Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим. Выгода очевидна – зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей», – резюмировал Медведев.