Дети Запорожской области, возвращающиеся с отдыха из разных регионов РФ, оказывают влияние на родителей. Но еще большее влияние оказывают обстрелы ВСУ, угрозы и убийства мирных граждан, проводимые по указанию Киева – ментально русских в Новороссии с каждым днем становится все больше.

Об этом в подкасте проекта о развитии Новороссии «Будем жить» Семёна Уралова сообщил бывший первый вице-губернатор Запорожской области и замглавы Военно-гражданской администрации Запорожской области Сергей Толмачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди себя безусловно чувствуют освобождённым. Понятное дело, что я, как человек опирающийся и твёрдо стоящий на научной почве, могу всё в процентах говорить. Конечно же, есть люди, устоявшийся термин «ждуны», которые ждут, пока вернётся украинская власть. Их процент небольшой, и он все время сокращается. В том числе он сокращается благодаря тому вниманию, которое Российская Федерация в целом, как государство, уделяет развитию этих новых в её составе регионов. Есть шефская помощь. Может быть некоторые не знают, но у каждого района Запорожской области есть шеф-регион в Российской Федерации – Тверь, Севастополь, Пенза, Дагестан, Чувашия. И они все оказывают очень существенную помощь. Одна из таких потрясающих вещей, которая сыграла на перелом сознания, это то, что два года эти регионы вывозят к себе детей отдыхать. И эти дети приезжают совершенно другими из регионов Российской Федерации. А когда дети приезжают другими, то, соответственно, родители уже меняют, даже если у них какое-то было не в ту сторону понимание», – отметил политик.

Власти Украины, в свою очередь, не оставляют попыток запугать население Новороссии. Последний пример – убийство рядового члена участковой избирательной комиссии на выборах президента РФ. Женщины, которая преподавала рисование, но в фантазиях укропитеков превратилась в агитационного монстра.

«Многое из того, что делают власти этого недогосударства, направлено на внутренний рынок больше, чем на внешней, и даже на людей с освобождённых территорий. Потому, когда они начинают запугивать каждого учителя, сотрудника МЧС, попросту говоря пожарного. Или каждого сотрудника водоканала, который пошел работать, чтобы город не залило дерьмом. Когда они каждого объявляют врагом, коллаборантом, кто приехал помогать, включая строителей и медиков – они укрепляют решимость людей, которые живут в этих регионах», – считает экс-вице-губернатор.

Он добавил, что все пытки, расправы и казни над теми, кто сотрудничал с российской властью в оставленных районах Харьковской области и Херсоне, работают против киевской хунты.

«Информация очень быстро расходится. И, честно говоря, она настолько страшная, что в этом смысле они сделали всё, чтобы жители вновь присоединенных земель Новороссии никогда не захотели возвращения государства Украина. Да, бьют по школам, бьют по больницам, убивают врачей, преподавателей. Но как бы это цинично не звучало, один раз вот у меня такое родилось: постоянные агитационные обстрелы. Каждый прилёт по нашим гражданам, причём они точно знают, что бьют по мирным гражданам, работает против них. Но им не это надо. Они понимают, что мы пришли туда навсегда, и что люди сделали свой выбор. И они, в том числе, им помогли. Во-первых, к людям относились отвратительно на протяжении всех 30 лет власти. Просто убивали всю инфраструктуру, «юзали» накопленный советский человеческий капитал, никак его не приумножая. В людей там никто не вкладывался, и поэтому, как только пришла Россия и стала относиться не просто как к родным, а даже лучше, давая внимание, деньги, помощь, чтобы люди хотя бы стали жить как в среднем в Российской Федерации, это очень сильно поменяло настроение людей. То есть помимо идеологических причин, что мы один народ, сыграли простые и понятные практические вещи: школы, больницы, дороги. И, во-вторых, мы, в отличие от наших не братьев, никого не преследуем. Если кто хочет говорить на украинском языке или ещё что-то, да, пожалуйста», – заверил Толмачев.