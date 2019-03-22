Проект «Зеленский вышел из-под контроля

22.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинский комик и шоумен Владимир Зеленский, выдвигая свою кандидатуру на пост президента, не ожидал, что получит такую поддержку

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил работающий на кандидата в президенты Юлию Тимошенко политолог Виктор Небоженко, отвечая на вопрос, кто выйдет во второй тур президентских выборов.

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По его словам, самая тяжелая ситуация у Тимошенко, а самая легкая – у лидера рейтингов Зеленского, относительно которого никто не подозревал такого успеха

“Он напоминает начинающего рыбака, который пришел с удочкой и игрушечным сачком и сел среди серьезных рыбаков, которые не воспринимали его всерьез. И тут клюет метровая рыба, а он ее выбрать не может. То есть, он сам того не подозревая, получает такую крупную поддержку людей. Это говорит о том, что этот проект вышел из-под контроля, они теперь сами не знают, что делать. Но это обнажило главную проблему: общество очень сильно устало от старых политиков”, – сказал Небоженко.

При этом он говорит, что действующий президент Порошенко украдет у Зеленского приличный процент, а во второй тур выйдут Тимошенко и Порошенко.

“Мое мнение, что хоть у Зеленского самые высокие рейтинги, в политике это не всегда работает. Поэтому во втором туре встретятся Тимошенко со своими еле набранными процентами и Порошенко, который отберет большой процент у Зеленского. Потому что можно забирать у того, у кого нет системы защиты”, – утверждает политолог.