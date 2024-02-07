Промышленник: Заигрывание с Китаем приведёт Россию к потере «ядерных зубов»

Российское население не мобилизовано идеологически, не готово к неизбежным трудностям ради сохранения суверенитета и страны, по-прежнему находится в парадигме общества потребления.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил генеральный директор ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» Владимир Боглаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Промышленник отметил, что России для сохранения суверенитета и территорий необходимо запускать собственное производство оборудования и комплектующих для стратегических отраслей. Однако общество не готово терпеть трудности ради высоких целей.

«Если мы не будем предпринимать те или иные протекционистские меры, стране и промышленности капец, потому что без промышленности не будет оборонки, а без технологий оборонного комплекса невозможно двум процентам населения земного шара держать территорию, на которой находится 25% богатств всей планеты. Это очевидно», – сказал Боглаев.

По его мнению, замена закупок продукции Запада на такую же продукцию из Китая – это не выход.

«Мы же понимаем, что в случае протекционизма придется делать те или иные ограничительные таможенные пошлины в тот же самый Китай, что приведет к увеличению стоимости продукта, который мы сегодня потребляем – ту же спецтехнику, машины, которые сегодня на 95% уже китайские. И я вам скажу, что процентов 30 активно за протекционизм. Судя по возрасту, это люди за 55. Примерно процентов 30, судя по тому, как отвечают, – это от 40 и старше, те говорят: «Мы, конечно, не против, поджать пояса, но, с другой стороны, мы-то подожмем, а кто-то не подожмет. Поэтому сначала давайте договоримся, что мы все поджимаем пояса». И примерно еще 40% – те, кто моложе 40 лет, говорят: «Ребята, нам нафиг не сдался ваш протекционизм, нас вполне устраивает дешевое все китайское. Вот, когда вы научитесь делать такое же дешевое китайское, тогда и приходите». В принципе, у населения не сформирована позиция. Из нас воспитали класс потребителей, которые скажут: «Ребята, про какую мобилизацию вы говорите, нам это не интересно, нам важно, чтобы был китайский товар», – отметил он.

Промышленник считает, что смена технологической зависимости от Запада на зависимость от Китая обрекает Россию на печальный финал.

«Если нам не нужен протекционизм, значит, мы однозначно – часть глобального мира. Как часть глобального мира, мы можем существовать только как сырьевой придаток или Запада, или Востока, или и тех, и других. Если мы сырьевой придаток – вопрос не очень длительного времени, когда у нас не будет наших ядерных зубов. А если у нас этого не будет и не будет технологий, то наше будущее – это Колумбия и Намибия, выбирайте, что вам больше интересно», – сказал Боглаев.

Он отметил, что среди чиновников есть противники перемен.

«Когда мы говорим: «Ребята, 95% рынка спецтехники в России заняли китайцы, и если мы сейчас этот вопрос не решим, не обеспечим возможность нашему спецмашиностроению выйти на рынок, нас просто до конца укатают». Что нам сказали: «Если нам сейчас обозначить преимущество перед китайцами в виде тех или иных барьеров заградительных, мы сразу обидим одного очень серьезного вице-премьера, который отвечает за стройку. Потому что у него стройка подорожает, и он категорически против». Он сказал следующее, как и молодежь нашей страны: «Сначала научитесь плавать, потом мы вам нальем воду». Может быть, через два года, а, может быть, и нет», – заключил он.